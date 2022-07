Consumo das Classes C e D no Ceará tem maior crescimento do País

Impulsionado pelo incremento de 46% nos gastos em lojas de roupas, sobretudo por conta do Dia das Mães, o Ceará fechou o mês de maio com um crescimento de 5,2% em relação a abril no consumo das classes C e D.

Esse foi o melhor desempenho percentual do País, superando São Paulo, que registrou 5%. Os dados são da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica.

Nordeste e Brasil

O consumo no Ceará também foi influenciado pelos setores de Automóveis e Veículos (alta de 27%), Companhias Aéreas (24%), Combustível (9%), Hotéis e Motéis (7%) e Supermercado (5%). Em contrapartida, recuaram os gastos com Rede Online (-39%), Diversão e Entretenimento (-7%), Prestadores de Serviços (-4%) e Lojas de Artigos Diversos (-4%).

O desempenho do Ceará também caminhou na contramão do Nordeste, única região onde houve um recuo de 2,4%. Nas demais, o Sudeste teve uma recuperação de 3,3%, seguido do Sul (1,5%), Norte (1,4%) e Centro-Oeste (0,1%).

Na média nacional, o crescimento foi de 2%, impulsionado pelo comércio nas lojas de roupas.

Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que a alta no consumo destas classes sociais, mesmo que pequena, mostra que a economia no varejo está se recuperando aos poucos.

“O dado também foi impactado pelas compras no Dia das Mães, que geralmente traz um aquecimento ao comércio varejista. Mas percebemos que mesmo os setores que não têm correlação com o Dia das Mães mostraram alguma recuperação”, afirma a executiva, que aponta como exemplo os setores de Transportes, Automóveis e Veículos e Prestadores de Serviços.





