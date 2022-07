Nova fábrica de calçados em Morada Nova vai gerar 500 empregos

A fabricante de calçados Coopershoes planeja construir uma segunda indústria em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

Em conversa com esta Coluna, Laércio Drebes, gerente-geral da empresa para o Nordeste, projeta que o investimento na nova unidade seja de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões.

Serão gerados, inicialmente, 500 empregos, número que pode crescer ao longo dos anos. A previsão é que as obras se iniciem em 2023, mas o cronograma detalhado dos próximos passos ainda será definido. A indústria, cujo foco será em corte e costura, será construída no distrito de Aruaru.

"Todo novo empreendimento industrial em Morada Nova é bem-vindo e uma demonstração de que o município é uma terra de grandes oportunidades. Fico feliz pela geração de emprego e renda às famílias moradanovenses que fábricas como esta conseguirão gerar", diz o prefeito do município, Wanderley Nogueira.

Produção do All Star

A empresa já mantém uma fábrica plenamente operante em Morada Nova, inaugurada em 2011. A planta emprega mais de 4 mil pessoas.

Na unidade fabril cearense, são produzidos os famosos tênis modelo All Star da marca Converse. Os calçados são distribuídos por todo o Brasil.

Segundo Drebes, em torno de 95% da produção nacional desse modelo é feita em Morada Nova. Neste ano de 2022, devem ser produzidos 5 milhões de pares.

Após superar as turbulências causadas pela pandemia, a companhia vê um bom cenário neste ano. "Tendência é termos um 2022 igual ou até melhor ao período pré-pandemia. O primeiro semestre (deste ano) foi muito bom", avalia Drebes.

O Grupo Coopershoes possui ainda outra fábrica no Ceará, em Quixeré, sob a marca Top Shoes. Há unidades também na Argentina e no Rio Grande do Sul.

