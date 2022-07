Os 20 carros mais vendidos do Ceará na 1ª metade de 2022

O setor de varejo automotivo ainda sente os efeitos da pandemia. No Ceará, assim como ocorre nacionalmente, as vendas de automóveis registraram queda no primeiro semestre de 2022.

Nos primeiros seis meses do ano, foram comercializados 14,7 mil carros, número 18,5% inferior ao registrado em igual período de 2021, quando as vendas somaram mais de 18 mil veículos.

O ranking dos carros mais comprados pelos cearenses neste ano traz automóveis de diferentes portes e categorias. O grupo dos cinco campeões de vendas tem três compactos, um sedã e um SUV.

Ranking dos carros mais vendidos em 2022

Ônix (GM): 1.227 Kwid (Renault): 1.071 Ônix Plus (GM): 1.041 Mobi (Fiat): 984 Creta (Hyundai): 833 Compass (Jeep): 751 HB20 (Hyundai): 620 Tracker (GM): 548 Renegade (Jeep): 530 Pulse (Fiat): 514 Corolla (Toyota): 498 Corolla Cross (Toyota): 467 Gol (VW): 463 Argo (Fiat): 419 T Cross (VW): 415 Commander (Jeep): 406 Cronos (Fiat): 285 Kicks (Nissan): 281 Hilux SW4 (Toyota): 268 Trailblazer (GM): 247

O segmento de comerciais leves, que abrange veículos utilitários, também sofreu forte queda, de 24%, neste ano.

Motos

No entanto, as motos se destacaram positivamente, registrando aumento de 16% nas vendas. Foram 30,6 mil unidades vendidas no Ceará ao longo do primeiro semestre contra 26 mil assinaladas nos seis primeiros meses do ano passado.

