Empresa chinesa assinará acordo para fábrica de ônibus elétricos no Ceará

A montadora chinesa Higer Bus, que exporta veículos para mais de 100 países, está prestes a assinar um protocolo de intenção com o Governo do Estado para instalação de uma fábrica de ônibus elétricos no Ceará, apurou esta Coluna.

O documento não garante a construção da unidade, mas é um passo importante na concretização do negócio.

Investimento

O valor do investimento ainda não foi definido. Outros detalhes sobre o empreendimento devem ser relevados no ato da assinatura com a governadora Izolda Cela, prevista para as próximas semanas.

A companhia foi fundada em 1998 e está entre as 500 marcas mais valiosas da China. Possui 4 mil funcionários e produz mais de 35 mil ônibus anualmente.

