Parque eólico de R$ 1,4 bilhão em Icapuí vai gerar 4 mil empregos

Megaempreendimento da 2W Energia, o parque eólico Kairós, que já está em construção no município de Icapuí, litoral leste do Ceará, vai gerar quase 4 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante as obras, conforme previsão da empresa.

O robusto complexo de energia receberá investimento de R$ 1,4 bilhão e se juntará a outros projetos eólicos que já estão dinamizando a economia da cidade - que tem no turismo outro pilar essencial.

Capacidade de geração

A capacidade instalada será de 261 MW, suficiente para abastecer mais de 670 mil residências. Segundo cálculo da 2W, o projeto evitará a emissão de 16 milhões de toneladas de carbono.

Este é o segundo empreendimento da empresa em instalação no Nordeste. O Complexo Eólico Anemus, localizado no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, deve entrar em operação em setembro de 2022 com capacidade de geração de 138,6 MW.

Em julho, a cidade de Icapuí terá outra adição significativa no setor de energias renováveis, com o início das operações do segundo parque eólico da Aliança Energia no município. O investimento é de R$ 294 milhões.

