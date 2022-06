Complexo eólico de R$ 300 milhões em Icapuí começa a operar em julho

Com investimentos de R$ 294 milhões e 600 empregos gerados, o Complexo Eólico Gravier, em Icapuí, no litoral leste do Ceará, está na reta final da construção.

Esta Coluna apurou com a Aliança Energia, responsável pelo projeto, que o início das operações será em julho.

Inicialmente, funcionarão seis aerogeradores. Em agosto, mais oito turbinas eólicas começarão a rodar e, em setembro, as três restantes, totalizando 17.

Potência

Cada torre tem 125 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares, e 275 toneladas. A capacidade geradora é de 4,2 MW (Megawatts). O total do empreendimento ultrapassa 70 MW.

Legenda: Obra de complexo eólico em Icapuí Foto: Divulgação

A energia elétrica produzida no parque de Icapuí será interligada ao SIN (Sistema Interligado Nacional), através da subestação (SE) da Chesf, Mossoró IV.

A Aliança possui outro parque eólico no Estado, também em Icapuí, em funcionamento desde 2017, o Complexo Eólico Santo Inácio, com 47 aerogeradores e capacidade instalada de 98 MW.

Nesta semana, a empresa lançou um vídeo mostrando em detalhes o empreendimento.