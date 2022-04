Com investimento de quase R$ 300 milhões, parque eólico em Icapuí avança

O parque eólico Gravier, que está sendo construído em Icapuí, no leste do Ceará, com investimentos de R$ 294 milhões e 600 empregos gerados, está com obras avançadas e deve iniciar as operações ainda em abril de 2022, informou a Aliança Energia, responsável pelo empreendimento.

Na atual fase da obra, estão sendo montadas as 17 turbinas eólicas. Cada aerogerador tem 4,2 MW de capacidade, totalizando mais de 70 MW de potência. As obras, que tiveram início em janeiro do ano passado, estão 86% concluídas, segundo a empresa.

Montagem dos geradores

Foto: Divulgação

Christian Luz, gerente de Eólicas e Solares da empresa, diz que 16 dos equipamentos já foram estruturados.

“O rotor é composto por três pás de 72 metros cada, com um diâmetro de 147 metros. A torre de concreto é o elemento que sustenta o peso da nacele, gerador e rotor que juntos pesam aproximadamente 275 toneladas a uma altura de 125 metros, o equivalente a um prédio de 40 andares. A altura do solo até a ponta da pá é de aproximadamente 197 metros”, explica.

A energia elétrica produzida em Gravier será interligada ao SIN (Sistema Interligado Nacional), através da subestação (SE) da Chesf, Mossoró IV.

A Aliança possui outro parque eólica no Estado, em funcionamento desde 2017, o Complexo Eólico Santo Inácio, com 47 aerogeradores e capacidade instalada de 98 MW.