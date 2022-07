Novo shopping em Eusébio será inaugurado em 2023; investimento de R$ 250 milhões

A cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, está a menos de um ano de ganhar mais um empreendimento varejista de grande porte. Com 190 lojas previstas, o Terrazo Shopping — que tem hoje 45% das obras concluídas — deve ficar pronto em abril de 2023.

Localizado na esquina da CE 040 com o Anel Viário, o empreendimento conta com área bruta locável de 31 mil metros quadrados e será o maior centro comercial do Município, cuja economia vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos.

Os investimentos para o projeto são da ordem de R$ 250 milhões. Na atual etapa da construção, estão sendo gerados mais de 400 empregos.

Lojas confirmadas

Foto: Divulgação

O shopping terá seis lojas âncoras, supermercado, academia, cinema, praça de alimentação com 27 unidades e cinco restaurantes, além de uma praça de eventos.

Mais de 50 marcas já estão confirmadas, entre elas o Supermercado Guará, Lojas Americanas, Renner, Ri Happy, Samsung, Johnny Rockets e Greenlife.



Conforme a administração, a previsão é fechar 2023 com R$ 29 milhões em vendas.

