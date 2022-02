Shopping em Maracanaú será inaugurado no fim do ano; 15 mil empregos previstos

Com previsão de gerar 15 mil empregos diretos, o complexo comercial Megashop Moda Nordeste, que está sendo construído em Maracanaú, será inaugurado ainda em 2022. A informação é de Cláudio Mesquita, presidente do empreendimento.

"Pretendemos entregar o shopping no final do ano. A gente quer chegar ao Natal com ele já inaugurado", diz o executivo.

Legenda: Complexo comercial está em obras Foto: Divulgação

Investimento de R$ 150 milhões

O shopping será o maior centro de atacado e varejo da América Latina, com investimento de R$ 150 milhões e previsão de mais de 2 mil lojas e 8,3 mil boxes. A estrutura terá 2 mil vagas de estacionamento para carros e 300 para ônibus, além de um hotel anexo para 700 pessoas.

Lançado oficialmente em outubro do ano passado, o projeto vendeu até agora em torno de 20% das lojas, o que representa R$ 40 milhões, informou Mesquita. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de aproximadamente R$ 500 milhões.

Nesta semana, em reunião, o andamento do projeto foi apresentado ao governador Camilo Santana. No encontro, foram discutidas pautas como estímulos fiscais para os lojistas, assim como a estação do metrô que ficará a 300 metros do empreendimento.