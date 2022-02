Fortaleza terá novo shopping de atacado com investimento de R$ 140 milhões

Fortaleza ganhará mais um shopping em 2023. Empreendimento do Grupo J Sleiman, o Gigamall já está sendo construído em Messejana e terá, ao fim das obras, 70 mil metros quadrados de área.

O investimento de R$ 140 milhões deve gerar 5 mil empregos. As informações foram obtidas em primeira mão por esta Coluna.

O foco do shopping será o setor de moda atacadista, bastante tradicional no Ceará — que é um dos maiores polos nacionais no ramo — e com perspectivas de crescimento contínuo. Estão previstas mais de 1.200 lojas.

A escolha por Messejana se deu pela localização estratégica do bairro, como destaca o superintendente do Gigamall, Regis Tavares.

"Messejana é uma das portas de entrada da cidade, com fácil acesso pelas principais rodovias do estado, além de ser um bairro de comércio muito forte, com muitas oportunidades de crescimento. Investir nesta região é estratégico para o crescimento do setor da moda no Ceará", explicou Regis.

Hotel e estacionamento para ônibus

O centro comercial terá seis pavimentos e contará com um estacionamento coberto com mais de 70 vagas exclusivas para ônibus rodoviários, já pensando no grande fluxo de compradores provenientes de outras cidades do Ceará e também de outros estados, o que é típico neste segmento. Além disso, haverá três pavimentos com 700 vagas para carros.

Ainda de olho no público que precisa percorrer distâncias maiores, os investidores também construirão um hotel no complexo para acomodar a clientela.

Legenda: Projeto do shopping Foto: Divulgação

"A ideia de termos um hotel reflete nosso entendimento de que conforto e praticidade geram mais oportunidades de negócio. Acolher bem aqueles comerciantes que vêm de outras cidades, às vezes até de outros estados, possibilitará que eles permaneçam mais tempo negociando no local, injetando mais recursos na nossa economia", destacou Regis.

No projeto, constam também áreas dedicadas à operação de empresas de logística para facilitar o envio das mercadorias por parte dos revendedores.

Embora o foco seja o comércio atacadista de vestuário, o shopping também terá salas para escritórios, consultórios, clínicas, coworking, entre outros.

Conforme a empresa, a pré-venda das lojas deve se iniciar "em breve".



O Grupo J. Sleiman S.A detém empreendimentos de distribuição de diversos produtos, como higiene pessoal, limpeza, alimentos e outros.