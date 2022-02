Com inaugurações de lojas previstas para 2022, o North Shopping Jóquei prevê abrir 200 vagas de emprego. As oportunidades deverão ser criadas gradualmente, seguindo as novas operações do centro comercial.

Algumas das novas lojas já estão em funcionamento e outras deverão abrir as portas em breve, como Stalker no segmento de vestuário, Kina do Feijão Verde (alimentação) e Gerardo Bastos (serviço automotivo).

Os processos seletivos serão feitos por cada uma das lojas.