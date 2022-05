Shopping de atacado em Fortaleza vai gerar 5 mil empregos; venda de lojas começa neste mês

Com obras avançadas, o Giga Mall, shopping de atacado com investimento de R$ 140 milhões, iniciará a venda dos espaços para lojistas no dia 25 de maio. O pontapé inicial será durante o DFB Festival, evento de moda a ser realizado no Aterro da Praia de Iracema.

O empreendimento, que está sendo construído em Messejana numa área de 70 mil metros quadrados, terá 1.200 lojas, com foco na moda atacadista.

Legenda: Empreendimento está em obras e deve ser inaugurado em 2023 Foto: Divulgação

A previsão é que sejam gerados 5 mil empregos diretos e indiretos. Interessados em se candidatar às vagas de trabalho podem enviar um e-mail para vagas@gigamall.com.br.

Inauguração no próximo ano

Projeto do Grupo J Sleiman, o Giga Mall deverá ser inaugurado em maio de 2023. No momento, 95% da estrutura de concreto armado já foi executada.

O shopping terá seis pavimentos e um estacionamento coberto com mais de 70 vagas exclusivas para ônibus rodoviários.

Prevê ainda três pavimentos com 700 vagas para carros, além de um hotel para acomodar a clientela que virá de outras cidades e estados.