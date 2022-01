Fortaleza encerra 2021 com inflação de 10,63%, acima da média nacional

Fortaleza terminou o ano passado com uma inflação acumulada superior ao resultado do Brasil, registrando, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma alta de 10,63% ante 10,06% para a média nacional. Os dados fazem parte do levantamento sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados nesta terça-feira (11).

Na comparação com outras capitais pesquisadas pelo IBGE, Fortaleza tem a sétima maior inflação do País, ficando atrás de Salvador, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Rio Branco e Campo Grande.

Confira o ranking geral:

Curitiba: 12,73% Vitória (região metropolitana): 11,50% Rio Branco: 11,43% Porto Alegre: 10,99% Campo Grande: 10,92% Salvador: 10,78% Fortaleza: 10,63% Recife: 10,42% Goiânia: 10,31% Aracaju: 10,14% Brasil (média nacional): 10,06% São Luís: 9,91% São Paulo: 9,59% Belo Horizonte: 9,58% Brasília: 9,34% Rio de Janeiro: 8,58% Belém: 8,10%

Setores mais afetados

Em Fortaleza, a inflação do ano foi puxada, principalmente, pelos setores de Transportes, Habitação, Vestuário, e Artigos de residência. Esses setores apresentaram variações superiores à média da capital.

Veja a lista:

Alimentação e bebidas: 9,47%

Habitação: 13,55%

Artigos de residência: 11,14%

Vestuário: 13,68%

Transportes: 20,11%

Saúde e cuidados pessoais: 3,85%

Despesas pessoais: 4,14%

Educação: 7,74%

Comunicação: 0,16%

Variação em dezembro

Em relação ao mês de dezembro, no entanto, a capital cearense apresentou uma inflação de apenas 0,55%, contra 0,73% do País.

A Capital acabou registrando a quarta menor variação da inflação do Brasil no mês passado. Brasília (0,46%), Campo Grande (0,47%), e Curitiba (0,51%) foram as cidades a apresentar resultados melhores do que Fortaleza em dezembro último.