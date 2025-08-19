Fabricante da Labubu comemora crescimento de 400% dos lucros devido ao sucesso da 'monstrinha'

Fabricante das bonecas Labubu, a empresa chinesa Pop Mart revelou, nesta terça-feira (19), que seu lucro foi multiplicado por cinco no primeiro semestre deste ano devido ao sucesso das "monstrinhas".

Os dados indicam que o rendimento subiu 400% após a viralização da pelúcia, que passou a ser uma das mais desejadas do mundo.

Somente nos seis primeiros meses de 2025, o empreendimento faturou 13,88 bilhões de yuans (cerca de R$ 10,5 bilhões), representando um salto de 204% em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações são da Bloomberg.

Aproveitando a febre das Labubus, a Pop Mar tem avançado com o plano de expansão global, especialmente nos Estados Unidos.

O entusiasmo em torno da boneca e o forte crescimento ainda impulsionaram uma valorização nas ações da empresa, que já acumulam alta de 213% neste ano.

Labubu: o item por trás do sucesso

As bonecas da marca chinesa fazem sucesso em todo o mundo, sendo exibidas nas bolsas de famosos, como as cantoras Rihanna e Dua Lipa.

As "monstrinhas" singulares, peludas e com presas, chegam a custar até 40 dólares (223 reais, na cotação atual) e são comercializadas em quantidades limitadas, conforme a agência AFP.

Um dos ingredientes do sucesso adotados pelo empreendimento são as embalagens do tipo "caixas surpresa", em que o consumidor adquire o produto sem saber qual versão está comprando, atraindo os clientes pela curiosidade.

No entanto, o sucesso do Labubu fez com que muitas falsificações, também fabricadas na China, inundassem as plataformas de venda online, apelidadas pelos usuários nas redes sociais de "Lafufus".