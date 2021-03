Dólar sobe e Bolsa de Valores cai após Lula se tornar elegível

Foi um dia de turbulência para o mercado após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidir pela anulação das condenações impostas ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Nesta segunda-feira (8), o dólar comercial disparou e a Bolsa de Valores brasileira despencou.

A pressão cambial devido ao “efeito Lula” elevou a moeda norte-americana a R$ 5,778, totalizando aumento 1,67%. O dólar já estava em tendência de alta, mas insuflou após a decisão. Esse é o maior valor desde maio último, quando era comercializado a R$ 5,839. Já o Ibovespa caiu 3,98%, a 110.611,58 pontos.

O ministro Fachin decidiu anular todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas à Operação Lava Jato. Com a decisão, o petista recupera os direitos políticos e volta a ser elegível, podendo, assim, se candidatar nas eleições presidenciais de 2022.

Fachin declarou a incompetência da Justiça paranaense para o processo e o julgamento das ações penais do Triplex do Guarujá, Sítio Atibaia, sede e doações ao Instituto Lula. O ministro determinou que os respectivos casos sejam repassados para a Justiça do Distrito Federal.

Veja os números do mercado financeiro nesta segunda-feira (8):

DÓLAR

compra/venda

Câmbio livre BC - R$ 5,7337 / R$ 5,7343 **

Câmbio livre mercado - R$ 5,7750 / R$ 5,7770 *

Turismo - R$ 5,7570 / R$ 5,9330

(*) cotação média do mercado

(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado

no dia: 1,67%

OURO BM&F

R$ 310,000

BOLSAS

B3 (Ibovespa)

Variação: -3,98%

Pontos: 110.611

Volume financeiro: R$ 45,961 bilhões

Maiores altas: Marfrig ON (4,41%), Eletrobras ON (0,19%)

Maiores baixas: Localiza ON (-9,39%), Locamerica ON (-9,23%), Eztec ON(-8,72%)

S&P 500 (Nova York): -0,54%

Dow Jones (Nova York): 0,97%

Nasdaq (Nova York): -2,41%

CAC 40 (Paris): 2,08%

Dax 30 (Frankfurt): 3,31%

Financial 100 (Londres): 1,34%

Nikkei 225 (Tóquio): -0,42%

Hang Seng (Hong Kong): -1,92%

Shanghai Composite (Xangai): -2,30%

CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -3,47%

Merval (Buenos Aires): 2,01%

IPC (México): 1,58%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IPCA/IBGE

Janeiro 2020: 0,21%

Fevereiro 2020: 0,25%

Marco 2020: 0,07%

Abril 2020: -0,31%

Maio 2020: -0,38%

Junho 2020: 0,26%

Julho 2020: 0,36%

Agosto 2020: 0,24%

Setembro 2020: 0,64

Outubro 2020: 0,86%

Novembro 2020: 0,89%

Dezembro 2020: 1,35%

Janeiro 2021: 0,25%

INPC/IBGE

Janeiro 2020: 0,19%

Fevereiro 2020: 0,17%

Março 2020: 0,18%

Abril 2020: -0,23%

Maio 2020: -0,25%

Junho 2020: 0,30%

Julho 2020: 0,44%

Agosto 2020: 0,36%

Setembro 2020: 0,87%

Outubro 2020: 0,89%

Novembro 2020: 0,95%

Dezembro 2020: 1,46%

Janeiro 2021: 0,27%

IPC/Fipe

Fevereiro 2020: 0,11%

Março 2020: 0,10%

Abril 2020: -0,30%

Maio 2020: -0,24%

Junho 2020: 0,39%

Julho 2020: 0,25%

Agosto 2020: 0,78%

Setembro 2020: 1,12%

Outubro 2020: 1,19%

Novembro 2020: 1,03%

Dezembro 2020: 0,79%

Janeiro 2021: 0,86%

Fevereiro 2021: 0,23%

IGP-M/FGV

Fevereiro 2020: -0,04%

Março 2020: 1,24%

Abril 2020: 0,80%

Maio 2020: 0,28%

Junho 2020: 1,56%

Julho 2020: 2,23%

Agosto 2020: 2,74%

Setembro 2020: 4,34%

Outubro 2020: 3,23%

Novembro 2020: 3,28%

Dezembro 2020: 0,96%

Janeiro 2021: 2,58%

Fevereiro 2021: 2,53%

IGP-DI/FGV

Fevereiro 2020: 0,01%

Março 2020: 1,64%

Abril 2020: 0,05%

Maio 2020: 1,07%

Junho 2020: 1,60%

Julho 2020: 2,34%

Agosto 2020: 3,87%

Setembro 2020: 3,30%

Outubro 2020: 3,68%

Novembro 2020: 2,64%

Dezembro 2020: 0,76%

Janeiro 2021: 2,91%

Fevereiro 2021: 2,71

SALÁRIO MÍNIMO

Janeiro 2021: R$ 1.100