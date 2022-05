Diesel está até R$ 0,35 mais caro que a gasolina em Fortaleza; veja levantamento

Comumente comercializado mais barato que a gasolina, o diesel está sendo encontrado por até R$ 0,35 mais caro em alguns postos de Fortaleza comparado àquele combustível. Em um posto no bairro Carlito Pamplona, o litro do diesel S10 chega a R$ 7,89, enquanto o da gasolina está por R$ 7,54.

As informações têm como base a última pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feita entre os dias 8 a 14 de maio.

Conforme o levantamento, o preço médio do litro do diesel S10 em Fortaleza está em R$ 7,31, com valor máximo encontrado de R$ 7,98.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou ainda as diferenças em outros postos além do relatado pela pesquisa. Em um local no bairro Serrinha, a diferença de preços entre os dois combustíveis é de R$ 0,30.

No mesmo bairro, outro posto apresenta diferença de R$ 0,20.

Legenda: Em alguns locais, diesel é vendido mais caro que a gasolina Foto: Fabiane de Paula/SVM

Reajuste nas distribuidoras

De acordo com o consultor da área de petróleo e gás e presidente da Câmara Setorial de Logística, Bruno Iughetti, a diferença é resultado do reajuste de 8,8% aplicado no início do mês pela Petrobras.

Bruno Iughetti Consultor A gasolina está há 64 dias sem nenhuma alta. Ou seja, esse alavancamento em cima do óleo diesel motivou que os preços ao consumidor aumentasse em alguns locais, fazendo com que ficasse disparado em relação à gasolina".

Legenda: Na Parangaba, diferença entre os preços dos combustíveis é de R$ 0,06 Foto: Fabiane de Paula/SVM

Além disso, o consultor aponta que era esperado um reajuste no preço da gasolina, o que não aconteceu — nem há perspectiva de quando e quanto deve ocorrer.

Essa alta de 8,8% foi a terceira do ano, acumulando 45% de aumento em 2022 e acontece em meio a instabilidades com relação ao câmbio e ao preço do petróleo no mercado internacional.

Preço da gasolina

Apesar da diferença, a gasolina no Ceará é a quarta mais cara do Brasil. O preço médio encareceu R$ 0,27 nas últimas três semanas, chegando a R$ 7,67.

O preço mínimo do litro da gasolina, verificado na pesquisa da ANP, foi de R$ 6,97. Já o máximo continuou em R$ 8,20. Na Capital, o valor médio ficou em R$ 7,64.