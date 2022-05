Com alta de 27 centavos, Ceará tem 4ª gasolina mais cara do País

Em três semanas, o preço médio do litro da gasolina encareceu R$ 0,27 no Ceará. O valor passou de R$ 7,40 para R$ 7,67 nas bombas, até esse domingo (14). Esse é o 4º maior custo para o combustível entre os estados brasileiros, atrás somente do Piauí (R$ 8,12), Rio de Janeiro (R$ 7,81) e da Bahia (R$ 7,78).

Os dados constam na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizada com 196 postos do Estado entre os dias 8 e 14 de maio. Veja como o valor da gasolina oscilou nas últimas semanas:

24/04/2022-30/04/2022: R$ 7,404;

01/05/2022-07/05/2022: R$ 7,649;

08/05/2022-14/05/2022: R$ 7,671.

O preço mínimo do litro da gasolina, verificado na sondagem da ANP, foi de R$ 6,97. Já o máximo continuou em R$ 8,20.

Veja o ranking da gasolina nos estados