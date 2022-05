Gasolina volta a subir nos postos de Fortaleza; preços beiram R$ 8,00

Vários postos de Fortaleza voltaram a elevar o preço da gasolina nos últimos dias. Estabelecimentos que estavam vendendo o litro do combustível abaixo de R$ 7,40, por exemplo, subiram para perto de R$ 8,00.

Essa faixa de preço havia se tornado comum logo após o super aumento aplicado pela Petrobras, de quase 19%, em março. Algumas semanas depois, porém, o mercado acabou cedendo e os preços caíram algumas dezenas de centavos.

Esta Coluna apurou que as altas ocorreram em diversos bairros da Capital, como Messejana, Aldeota, Guararapes, Damas e outros, principalmente desde sexta-feira (30). A nova cotação preferida dos postos é R$ 7,89, com vários deles subindo para esse patamar.

Como ficaram os preços

Há registros de múltiplos postos que escalaram os preços de:

R$ 7,29 para R$ 7,89

R$ 7,39 para R$ 7,89

R$ 7,49 para R$ 7,89

Legenda: Gasolina a R$ 7,89 em vários postos Foto: Thiago Gadelha

Alguns revendedores ainda seguram o litro da gasolina abaixo de R$ 7,50, mas apenas com pagamento à vista ou PIX. No cartão de crédito, o combustível sai bem mais caro.

'Sobe e desce constante'

Em nota enviada a esta Coluna, o Sindipostos-CE afirma que houve "uma variação de acordo com o valor que os revendedores estão recebendo, com influência das distribuidoras, que estão praticando valores independentes".

"Há gasolina com preços velhos, novos e intermediários. A gasolina é uma commodity, e como qualquer outra, segue a variação da economia. O sobe e desce é constante", aponta.

O Sindicato ressalta ainda a influência do mercado internacional. "O dólar vinha caindo gradativamente, chegou a R$ 4,60, mas voltou a subir e retornou aos R$ 5,00, o que também provoca a mudança no mercado nacional", pondera.

Pesquisa da ANP

Os recentes aumentos não foram captados na nova pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), publicada no sábado (31). Os números, normalmente, saem com defasagem, pois a apuração começa a ser feita no início da semana.

Conforme a ANP, o preço médio em Fortaleza foi de R$ 7,35 na semana passada, abaixo do valor da semana anterior (R$ 7,41). Já o preço máximo foi de R$ 7,99 e o mínimo, R$ 6,89.