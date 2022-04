Estado do Nordeste tem a gasolina mais cara do País; veja ranking

Um estado do Nordeste está no topo do ranking nacional do preço da gasolina. Com o litro do combustível saindo por R$ 8,13, em média, o Piauí tem agora a gasolina mais cara do País, conforme os dados semanais da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

O Piauí é o único com preço médio superior a R$ 8. No segundo lugar da lista, o Rio de Janeiro, os postos cobram, na média, R$ 7,77 pelo litro do combustível. Completando o pódio, está o Distrito Federal, com R$ 7,70.

O Ceará é o 10º colocado, com uma cotação média de R$ 7,44.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 23 de abril, em mais de 3 mil postos em todo o Brasil.

Ranking do preço da gasolina nos estados

Piauí: R$ 8,13 Rio de janeiro: R$ 7,77 Distrito federal: R$ 7,70 Rio Grande do Norte: R$ 7,66 Minas Gerais: R$ 7,60 Goiás: R$ 7,59 Acre: R$ 7,53 Espirito Santo: R$ 7,51 Tocantins: R$ 7,488 Ceará: R$ 7,446 Rondônia: R$ 7,36 Pará: R$ 7,33 Sergipe: R$ 7,32 Amazonas: R$ 7,32 Paraná: R$ 7,28 Bahia: R$ 7,26 Pernambuco: R$ 7,23 Maranhão: R$ 7,18 Santa Catarina: R$ 7,17 Alagoas: R$ 7,14 Mato Grosso: R$ 7,088 Roraima: R$ 7,057 Mato Grosso do Sul: R$ 7,056 Paraíba: R$ 7,036 São Paulo: R$ 6,954 Rio Grande do Sul: R$ 6,908 Amapá: R$ 6,356

Já considerando o preço máximo encontrado no levantamento, São Paulo lidera. Um estabelecimento paulista vende a gasolina por R$ 8,59. E na mínima, Amazonas tem o valor mais baixo encontrado, por R$ 6,19.