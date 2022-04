Petrobras anuncia aumento de 19% no gás natural a partir deste domingo (1º)

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (29), aumento de 19% no preço médio de venda de gás natural para as distribuidoras de todo o País. Os novos valores entram em vigor a partir de domingo (1º).

A proporção do aumento, em reais por metro cúbico (R$/m³), tem relação com o trimestre entre fevereiro e abril. Os preços atualizados seguirão vigentes até 31 de julho e foram ajustados a partir da atualização com base nas fórmulas acordadas, as quais vinculam o preço do gás às variações do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio.

Conforme a estatal, os contratos são públicos e divulgados no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). "A atualização trimestral para o gás e anual para o transporte atenua volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e transparência", ressaltou a empresa.

Influências no preço final

No entanto, ainda conforme a Petrobras, o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia — as margens das distribuidoras (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) interferem no valor do produto, bem como tributos federais e estaduais.

"Além disso, o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas", destacou.

O que é gás natural

O gás natural é o mesmo usado nas residências com gás encanado. O material também é utilizado no Gás Natural Veicular (GNV), para abastecimento de carros, além de servir como insumo importante para várias indústrias.

Conforme o jornal O Globo, o aumento, porém, não tem relação com os preços do gás de botijão.