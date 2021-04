Decisão sobre lockdown ou reabertura no Ceará será tomada em reunião na tarde deste domingo

A reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Ceará será na tarde deste domingo (4), a partir das 16 horas. O grupo decidirá se o Estado segue em lockdown ou inicia reabertura econômica.

As informações são da assessoria de comunicação do Governo do Estado.

Neste domingo, Fortaleza completa um mês em isolamento social rígido. O atual decreto, que estendeu a medida para todo o Estado, encerra-se hoje.

Na última quinta-feira (1º), quando havia expectativa de anúncio sobre as próximas medidas, o governador Camilo Santana (PT) se pronunciou e informou que a decisão seria tomada e divulgada neste domingo de Páscoa para que os números da pandemia fossem analisados por mais dias.

Na ocasião, durante transmissão nas redes sociais, Camilo afirmou que os números da Covid-19 no Ceará seguem em tendência de estabilização, mas a situação do sistema de saúde ainda é crítica. O governador ponderou que o adiamento da decisão foi para avaliar melhor o cenário, com o objetivo de não gerar "retrocessos" no Estado.

Neste domingo, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Ceará é de 95,52%.