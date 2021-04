Decisão sobre lockdown e novo decreto do Ceará é adiada para o próximo domingo (4)

A decisão sobre o novo decreto do Governo do Ceará sobre o lockdown e as medidas de enfrentamento à Covid-19 foi adiada para no próximo domingo (4). Conforme o governador Camilo Santana, os números de saúde precisam ser avaliados por mais dias.

Novidade foi anunciada após dia de reuniões com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Estado. Definição sobre os próximos passos estava prevista para esta quinta-feira (1º), no entanto, o fim da reunião foi adiado para o domingo de Páscoa.

A expectativa era, para o setor econômico, de anúncio da retomada gradual das atividades a partir da próxima segunda-feira (5). O lockdown segue em vigor no Estado até domingo (4).

O possível Plano de Retomada havia sido anunciado na ocasião de divulgação do atual decreto e já estava sendo discutido pelo governo. A liberação estava condicionada, no entanto, a estabilização dos números da doença no Ceará.

Situação em hospitais ainda é crítica

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, os números da Covid-19 seguem em tendência de estabilização. No entanto, a situação no sistema de saúde ainda é crítica. O governador ponderou que o adiamento da decisão foi avaliar melhor o cenário, com o objetivo de não gerar "retrocessos" no Estado.

Camilo Santana governador do Ceará Ainda é um momento muito delicado pois há uma pressão enorme no sistema de saúde, das demandas de Covid. É um momento de muita responsabilidade

Camilo reforçou o apelo à população para o cumprimento do lockdown, especialmente nestes próximos dias, no feriadão da Semana Santa.