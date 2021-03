Governo decide nesta quinta-feira (1º) se lockdown no Ceará será prorrogado

O governador Camilo Santana (PT) se reúne, na manhã desta quinta-feira (1º), com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 — que delibera sobre os decretos estaduais — para decidir se haverá prorrogação do lockdwon no Ceará.

O isolamento social rígido vale até o próximo dia 4 de abril, domingo de Páscoa. O chefe do Executivo já havia sinalizado a possibilidade de flexibilizar algumas atividades com o fim da vigência deste decreto, a depender do cenário epidemiológico.

Em entrevista ao CETV 2ª edição, do Sistema Verdes Mares, ele disse que a decisão será anunciada amanhã. A reunião está marcada para as 11 horas.

"Os números mostram uma redução do número de casos. Isso é fruto da ação do isolamento social, que tem sido importante", disse.

Microcrédito

O governador também anunciou em primeira mão a elaboração de um programa de microcrédito para auxiliar os pequenos empreendedores no Ceará. Segundo Camilo, serão R$ 100 milhões em recursos.

Os financiamentos devem variar entre R$ 500 e R$ 5 mil. Os detalhes serão divulgados na próxima semana.

Programas de microcrédito concedem empréstimos a juros abaixo do mercado para reduzir desigualdades socioeconômicas. Para muitos, é a principal porta de entrada para o sistema bancário.

Vacinação deve avançar em abril

Questionando sobre quando o Ceará avançará para a próxima fase da vacinação contra a Covid-19, Camilo disse que a previsão é de que o Estado receba maior quantitativo de doses de imunizantes em abril, podendo, assim, avançar para as próximas etapas.

Nesta quinta, o Estado recebe o 12º e maior lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde. Serão mais de 371 mil doses.