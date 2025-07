Crescimento no Porto do Pecém alcança 10% com quase 10 milhões de toneladas movimentadas em 6 meses

O Porto do Pecém, no Ceará, acumulou um crescimento de 38% na movimentação de contêineres no primeiro semestre deste ano. Segundo o governo, foram registradas 3,9 milhões de toneladas, enquanto que, no mesmo período do ano passado, o número foi de 2,9 milhões de toneladas.

No balanço total, foram 9,9 milhões de toneladas movimentadas no semestre, o que revela uma alta de 10% na comparação anual.

"Os números refletem o resultado de uma estratégia integrada entre infraestrutura, eficiência operacional e diversificação da carga. Também na busca por novos projetos e novas linhas, como a da Ásia. Estamos consolidando o Pecém como uma plataforma logística cada vez mais relevante para o Brasil e o mundo", comemorou o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino.

Aumento no volume de cargas

Um dos destaques foi o aumento no volume de cargas do longo curso, que chegou a 3,9 milhões de toneladas — um crescimento de 24%. No segmento de contêiner, o avanço foi de 183%. E entre os tipos de carga, as maiores movimentações foram de granel sólido (43%), carga solta (42%) e carga conteinerizada (15%).

Os principais produtos desembarcados foram combustíveis minerais, ferro fundido e máquinas. Já os embarcados foram ferro fundido, minérios, sal e combustíveis minerais.

Para o diretor comercial do Complexo do Pecém, André Magalhães, as expectativas para o segundo semestre deste ano são igualmente positivas.

"Nosso serviço para a Ásia está ganhando tração. Estamos desenvolvendo, com nossa equipe comercial e operadores, novos negócios nas áreas de exportação de algodão, carne, minerais e granito. Além disso, estamos negociando e avançando com novos projetos para a ZPE [Zona de Processamento de Exportação] Ceará e, em breve, teremos mais novidades, com outros segmentos", adiantou Magalhães.