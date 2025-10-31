Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Dupla-Sena 2880 de hoje, sexta-feira, 31/10; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2880 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2880 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 300 mil. O sorteio acontecerá hoje, sexta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2880

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2880?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6R$ 3,0015.890.70060.1921.12060
7R$ 17,502.270.10017.59750237
8R$ 70,00567.5256.75626325
9R$ 210,00189.1753.07615318
10R$ 525,0075.6701.5769713
11R$ 1.155,0034.3958816411
12R$ 2.310,0017.197528459
13R$ 4.290,009.260333337
14R$ 7.507,505.291220256
15R$ 12.512,503.174151195

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 766 - Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 766 em 31/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 22 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2880 de hoje, sexta-feira, 31/10; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2880 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
Há 22 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6867, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 34,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 22 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2843 – Sorteio de sexta-feira, 31/10; Prêmio de R$ 7,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2843 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 22 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3527, desta sexta-feira (31/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 22 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (31/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (31/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto que contém preço de combustíveis em Fortaleza.
Negócios

Preço da gasolina cai em Fortaleza após 10 dias de reajuste da Petrobras

Valores nos postos de combustíveis indicam queda nas cifras cobradas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem do aplicativo do FGTS ilustra matéria sobre novas regras de antecipação do saque-aniversário.
Negócios

Saque-aniversário do FGTS: novas regras de antecipação começam neste sábado (1º)

A modalidade permite ao trabalhador antecipar parcelas do benefício a que tem direito.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de cartelas de jogos de azar com o destaque para a cartela 'Mega da Virada', celebrando o sorteio de fim de ano com cores vibrantes e fogos de artifício ao fundo.
Negócios

Vendas da Mega da Virada 2025 começam neste sábado (1º); saiba como jogar

A premiação mais esperada do ano pode chegar a R$ 1 bilhão.

Geovana Almeida*
31 de Outubro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de seleção pública em Icapuí.
Papo Carreira

Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

Remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra caixa no aeroporto usada para medir o tamanho da mala.
Igor Pires

As brechas da regulação aeronáutica: o que está por trás da disputa sobre as malas de mão?

Igor Pires
31 de Outubro de 2025
Imagem de obra ilustra matéria sobre programa Reforma Brasil.
Negócios

Reforma Casa Brasil: veja como solicitar crédito da Caixa de até R$ 30 mil

Empréstimo será destinado à reforma de moradias em áreas urbanas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Amílcar apresenta a Elmano projeto de irrigação de 10 mil hectares

Empreendimento, projetado por Hypérides Macedo em áreas de Mauriti e Missão Velha com água do S. Francisco, elevará em 2,4% o PIB do Ceará

Egídio Serpa
31 de Outubro de 2025
Painéis de energia solar
Victor Ximenes

Após articulação, Câmara retira taxa contra energia solar

Mudança no texto do relator gera alívio para pequenos produtores de energia

Victor Ximenes
31 de Outubro de 2025
Foto que contém palha de açaí no Ceará.
Negócios

Açaí cearense se adapta ao solo da Serra da Ibiapaba e avança rumo à exportação

O Estado contabiliza ganhos com a fruta há pouco mais de três anos, conseguindo se consolidar na serra.

Luciano Rodrigues
31 de Outubro de 2025
Foto panorâmica da cidade de Fortaleza, com diversos prédios altos em cores claras, predominantemente brancos, e, à frente, casas baixas com foco nos telhados avermelhados. Ao fundo, o céu azul limpo, com poucas nuvens brancas ao redor.
Negócios

Aldeota e Centro lideram abertura de CNPJs em Fortaleza em 2025; veja por bairro

Capital registrou 46,3 mil aberturas de CNPJs de janeiro a setembro deste ano.

Milenna Murta*
31 de Outubro de 2025
Negócios

Start Investimentos projeta R$ 5 bi até 2030 e inicia projeto de expansão

O escritório celebra seus 10 anos e anuncia ciclo de crescimento, projetando novas áreas de consultoria e contratações

Agência de Conteúdo DN
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo apostas na cartela da loteria Quina, cercada de outros bilhetes de loteria na mesa, com foco na ação de marcar os números.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 34 milhões nesta sexta (31)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar.

Redação
31 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

O Ceará e o Brasil ameaçados pelo terror do crime organizado

Nasceu, cresceu e avança Brasil adentro a ideologia do crime e, para combatê-la, o país dispõe de um arsenal de leis que devem ser aplicadas, e ainda não o são.

Egídio Serpa
31 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (30/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (30/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
30 de Outubro de 2025
Foto do Pix, meio de pagamento do Banco Central.
Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta quinta (30)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 16h.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.
Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
30 de Outubro de 2025