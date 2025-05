Cidade cearense terá granja de 'galinhas avós' com investimento de R$ 54 milhões da Cialne

A Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne) anunciou que vai investir R$ 54 milhões na construção de uma granja de galinhas avós no município de Pentecoste, a cerca de 90 quilômetros (km) de distância de Fortaleza.

A produção das galinhas da nova granja da empresa será de ovos matrizes, isto é, de ovos que vão ser incubados para a produção de frangos para o abate, também chamados de frangos de corte.

"O investimento reforça o compromisso da Cialne com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento da cadeia produtiva avícola do Norte e Nordeste", frisa Ivan Peruzzo, CEO da empresa.

Essa nova fábrica faz parte do plano de crescimento e expansão da companhia. No setor avícola, a Cialne atua com a comercialização de ovos férteis, pintos de um dia e rações para aves e bovinos.

A empresa também está presente no segmento de manejo e distribuição de frangos prontos para o abate.

O que são galinhas avós?

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), existem mais de 300 raças de galinhas puras e suas variações, mas poucas com valor comercial.

As questões biológicas das aves tornam praticamente impossível que um animal seja um bom produtor de carne para abate e também para ovos. Neste quesito surgem as linhas puras, seja para corte ou para pôr ovos.

As galinhas avós são as descendentes das bisavós, as primeiras no ciclo reprodutivo. Estas são definidas seguindo critérios de necessidade de ganhos genéticos e aos grandes números de aves para seleção e para produzir as avós.

A Embrapa define as bisavós como resultado da reprodução quinzenal das linhas puras "cujos produtos nascidos são da mesma constituição das linhas puras e selecionados dentro da linha".

Legenda: Estado produz 6 milhões de quilos de carne de frango por semana e outros 6 milhões de ovos diariamente, segundo a Aceav Foto: Foto: José Leomar

Neste caso, as avós surgem como descendentes "do acasalamento das bisavós". "Dentro de linha, gera-se os galos nas linhas de macho e as galinhas nas linhas de fêmeas que serão os pais das matrizes", diz a Embrapa.

Essas matrizes são chamados de "híbridos", e podem ser definidas como as galinhas "mães". São elas quem vão colocar ovos férteis para produzir pintos destinados ou ao corte ou para pôr ovos, a depender da linhagem.

A fábrica da Cialne em Pentecoste vai se dedicar ao segundo estágio no ciclo reprodutivo dessas aves, criando galinhas que vão botar ovos que, posteriormente, atuarão como matrizes.

Cialne em expansão projeta faturamento bilionário em 2025

Em abril, a empresa cearense fez uma proposta para adquirir a Granja São José, localizada em São Paulo. Essa compra depende da aprovação regulatória, em especial do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Para 2025, a empresa revela que projeta o faturamento de R$ 1 bilhão. Atualmente, a Cialne, tem quatro fábricas, todas no Ceará (Fortaleza, Maranguape, Paracuru e Ubajara, além da futura unidade em Pentecoste) e gera aproximadamente 1,1 mil empregos.