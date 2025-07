Ceará confirma foco de gripe aviária em Quixeramobim

O Ceará confirmou um foco de gripe aviária em aves domésticas em uma propriedade rural no município de Quixeramobim, no Sertão Central.

A confirmação pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) foi realizada na última quinta-feira (17) e divulgada na sexta-feira (18).

Amostras foram encaminhadas em 8 de julho ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuário (LFDA), localizado em Campinas (SP).

Com a confirmação, a Adagri iniciou o protocolo previsto no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A propriedade deve ser interditada, com eutanásia das aves. Também está sendo realizada investigação em propriedades próximas, num raio de 10 km, para identificar possíveis focos.

A Adagri deve ser notificada de sintomas da gripe em aves, que incluem sinais respiratórios, neurológicos e mortalidade alta e súbita. A agência pode ser contatada pelo telefone 0800-2800410.

REGISTRO DE GRIPE AVIÁRIA NO BRASIL

Outros casos suspeitos de gripe aviária foram investigados, em Salitre, sem confirmação do vírus.

A influenza aviária é uma doença viral altamente transmissível em diferentes espécies de aves domésticas e silvestres.

No Brasil, até o momento, já foram detectados 181 casos de influenza aviária, sendo 172 casos em aves silvestres, 01 em aves comerciais e 08 em aves de subsistência, todos controlados.

Por protocolo de segurança, para não contaminar outras populações de aves, a exportação de carne de frango pode ser interrompida temporariamente.

A doença não é transmitida por meio de consumo, então o consumo de carne de aves e ovos é seguro.

Como se pega gripe aviária?

Humanos podem contrair influenza aviária quando entram em contato com ambientes contaminados ou animais infectados.

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, dentro do que foi observado no mundo, o vírus da influenza aviária (H5N1) não infecta humanos com facilidade e, quando ocorre, geralmente a transmissão entre humanos não é sustentada.

Qual o risco da gripe aviária para humanos?

Segundo o Ministério da Agricultura, o risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, majoritariamente, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas).