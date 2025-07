Ônibus de empresa de turismo é incendiado em Maranguape

Um ônibus de uma empresa privada de turismo foi completamente incendiado na Avenida Tabatinga, no bairro Sapupara, em Maranguape, na noite de sexta-feira (18). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve feridos no local.

Informações da corporação apontam que o chamado para a ocorrência foi registrado por volta das 23h17, mas, na chegada ao local, foi constatado que o ônibus já estava tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros apontou que foram utilizadas três linhas de mangueira e um esguicho para conter as chamas junto do "emprego de aproximadamente 4 mil litros de água" para extinguir o fogo.

Ainda conforme as informações citadas em nota, o motorista do veículo não estava no local durante o ocorrido.

Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social apontou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Maranguape. Não há informação sobre quem teria ateado fogo no veículo.