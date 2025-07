Homem com tornozeleira eletrônica é morto em ação da PMCE em Maranguape; família denuncia 'covardia'

Um homem de 25 anos, que era monitorado pelo Sistema de Justiça por uma tornozeleira eletrônica, foi morto em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta sexta-feira (18). A Corporação sustenta que os PMs reagiram a uma "injusta agressão" e que um policial foi baleado. Já a família do homem diz que ele não estava armado e que a ação policial foi uma "covardia".

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "uma composição da 1ª Companhia do 24º Batalhão apreendeu um revólver calibre .38, com duas munições deflagradas e duas falhadas, além de quatro munições de calibre 12, durante uma ação registrada no início da tarde desta sexta-feira (18), no distrito de Tabatinga, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza".

Segundo a PMCE, policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina, quando ouviram um disparo de arma de fogo nas proximidades do cemitério de Tabatinga e iniciaram buscas pelos autores dos tiros. "Na rua João Uchoa, dois indivíduos armados efetuaram disparos contra a composição, que reagiu à injusta agressão", narrou a Corporação.

A família de Marcelo Lima dos Santos contou ao Diário do Nordeste que ele estava em casa, deitado em uma cama, sem nenhuma arma, quando foi baleado na barriga por policiais que saíram de um matagal e efetuaram os disparos por uma janela da residência.

Confronto de versões sobre o caso

Conforme os familiares, Marcelo dos Santos foi socorrido por meios próprios a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira (18).

A Polícia Militar confirmou a morte do homem e acrescentou, na nota, que "o segundo suspeito conseguiu fugir. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a arma e as munições". O material apreendido foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Maranguape, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

"O suspeito, de 25 anos, possuía dois antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, e um por roubo e uso de entorpecentes. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica", descreveu a PMCE sobre o homem morto.

Homem foi baleado em cima de cama, conforme a família

Ainda segundo a nota da Polícia Militar do Ceará, "na ação, um dos policiais foi atingido na perna, sem gravidade".

A família de Marcelo Lima dos Santos contesta a informação e indica que testemunhas viram os policiais atirarem contra as próprias pernas, para simularem que foram baleados por "suspeitos".

Uma familiar de Marcelo afirma que "atiraram nele, o rapaz estava deitado, foi uma tremenda covardia o que fizeram com ele". "A família está revoltada e quer justiça. A Justiça na Terra e a justiça de Deus", completou.

