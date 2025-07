Influenciador que 'sorteou' BMW nas redes sociais é preso no Ceará

Após as prisões de dois empresários em Juazeiro do Norte, nesta semana, foi a vez do influenciador Gabriel Magalhães dos Santos, o ‘Grau Biell’, ser preso. O trio é alvo de uma operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) que investiga crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Gabriel foi detido nessa quinta-feira (17), na região do Cariri, após se apresentar na Delegacia em companhia do advogado dele. A reportagem do Diário do Nordeste já tinha noticiado, com base em documentos que teve acesso, que Gabriel estaria envolvido no esquema criminoso promovendo sorteios em desacordo com a legislação.

O influenciador chegou a anunciar no perfil dele no Instagram sorteios de um automóvel BMW modelo 320i e uma motocicleta. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária, com prazo inicial de cinco dias.

A defesa de 'Grau Biell' deu entrada em um habeas corpus pedindo que ele seja solto.

Ao se apresentar na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o suspeito se entregou e teve apreendido seu celular pessoal, um iPhone 16 pro max.

Veja também Segurança 'Vamos ser pilantras também': 11 influenciadores que divulgavam 'Jogo do Tigrinho' são indiciados Ceará ‘Jogo do Tigrinho’ e ‘bets’ chegam a escolas, viciam alunos e se tornam desafio à educação no Ceará

Procurado pelo Diário do Nordeste, o advogado Rener Costa, da defesa de Gabriel, disse que seu cliente não foi preso em flagrante, “que não houve qualquer tentativa de ocultação ou resistência ao cumprimento da ordem judicial” e que está à disposição da Justiça, colaborando com as autoridades.

“A defesa reafirma plena confiança na Justiça cearense e acredita que com a análise serena e técnica do Poder Judiciário será reconhecido o direito de Gabriel responder em liberdade” Advogado Rener Costa

EMPRESÁRIOS SUSPEITOS

Isaac Tavares Araruna e Matheus Amorim Vasques foram capturados devido à mesma operação, nessa quarta-feira (16). Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, Lajedo/PE, Brasília/DF, Campinas/SP, Praia Grande/SP e Porto Alegre/RS.

A dupla vinha ostentando vida de luxo nas redes sociais. Os perfis no Instagram foram fechados logo após as prisões. A Justiça deferiu o bloqueio de valores das contas dos investigados, apreensão de outros veículos e a quebra do sigilo telemático.

A reportagem apurou que os advogados de Matheus e Isaac entraram com um pedido de revogação da prisão e ambos foram negados pela Justiça, ficando as prisões mantidas.