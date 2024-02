Vojvoda mil dias: de aposta a maior treinador da história e símbolo de amor e lealdade ao Fortaleza

4 de maio de 2021. Nesta data, Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como novo treinador do Fortaleza. O argentino foi escolhido nove dias após a saída de Enderson Moreira, que não resistiu à eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste daquele ano e acabou sendo demitido no dia 25 de abril. A opção pelo técnico argentino aconteceu depois de negociações frustradas com o português Pedro Caixinha, que hoje treina o Bragantino, e com o também argentino Ariel Holan, que havia sido demitido do Santos na época.

Neste domingo, 4 de fevereiro de 2024, ele completa mil dias no clube com uma trajetória extremamente positiva e vitoriosa. O argentino saiu de "uma aposta inovadora" do departamento de futebol do Leão para se tornar o maior treinador da história mais que centenária do Tricolor.

Vojvoda foi visto com bons olhos pela diretoria do Fortaleza em virtude do perfil ofensivo e de muita posse de bola, que havia implementado em clubes anteriores como o Unión La Calera, do Chile, o Defensa y Justicia e o Talleres, ambos da Argentina. Além disso, o argentino se adequou à realidade financeira do Leão na época, o que foi um aspecto positivo para a concretização da negociação.

Entre outros pontos decisivos para o acerto, destacaram-se:

Prioridade pelo ataque, para ser protagonista, intenso e agressivo, além da busca pela recuperação da bola em todos os momentos, com todo o coletivo;

Revelação de atletas das categorias de base;

Rotina de treino intensa e exigência física do atleta para a titularidade;

Estilo de liderança no grupo;

Metodologia de trabalho próprio, com inspiração em Marcelo Bielsa e Tata Martino;

Adequação financeira para manter o equilíbrio financeiro;

Aceitar a proposta como desafio pessoal;

Histórico de grandes resultados com times de menor investimento, como nas classificações do Defensa Y Justicia para a Sul-Americana, além do Talleres e do Unión La Calera para a Libertadores.

A CHEGADA

Vojvoda chegou ao Fortaleza com o objetivo de manter o clube na Série A e de lutar por uma vaga na Sul-Americana de 2022. Outros pontos também traçados foram:

Elevar o nível do elenco

Conseguir uma ideia de jogo com a qual possa identificar o Fortaleza

Promover maior uso da base

Comprometer os atletas ao treinamento de maior intensidade

Inserir a filosofia de que todos devem preferir ganhar jogando bem do que ganhar jogando mal

Inserir a filosofia de que o êxito no futebol é somente buscar a vitória

Em sua coletiva de apresentação, no dia 10 de maio de 2021, ele destacou suas inspirações no futebol e ressaltou o objetivo de implementar a sua tradicional 'intensidad', que se tornou uma marca do Tricolor desde então.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Vojvoda tem seu estilo, é verdade que recebeu influências de Bielsa e Martino, por ter iniciado na mesma instituição em Argentina, Newell's Old Boys, mas a partir daí comecei o meu caminho e optei pela influência de como todos fazem, de vários treinadores, de vários sistemas e de várias atitudes no futebol, como brasileiro, chileno, argentino, e à distância, um futebol europeu. As características são que o torcedor primeiro se sinta identificado com a equipe, acredito que é o principal, uma equipe que mostre intensidade, dinâmica de jogo e que mostre também o que tem o futebol brasileiro, a alegria, o natural, isso é muito importante. Sempre falo sobre objetivos de resultados e objetivos de rendimento. O torcedor tricolor precisa de objetivos de resultados e nós aceitamos esse desafio, gostamos desse desafio, mas há também desafios de rendimento, objetivos que o clube quer. O Fortaleza é uma instituição que está crescendo continuamente e acredito que esse é nosso principal objetivo. Acredito que com o trabalho diário, o trabalho responsável, o trabalho equilibrado, a força e a paixão, podemos conseguir os resultados de rendimento, mas antes que o resultado, tem que ter rendimento no dia a dia", disse.

ESTREIA NO COMANDO DO LEÃO

Não demorou muito para o treinador entregar o que prometeu. Logo em sua partida de estreia, no dia 12 de maio de 2021, contra o Crato, o Fortaleza goleou o adversário por 6 a 1, mostrando as primeiras credenciais do que viria a apresentar dali pra frente com Vojvoda. Nos jogos seguintes, vitória por 2 a 0 sobre o Ceará e duas goleadas de 6 a 0 em sequência, contra Icasa e Atlético-CE.

16 dias depois da estreia, o comandante argentino já levantava o seu primeiro título no comando do Tricolor, ao empatar com o Ceará e garantir o tricampeonato cearense para o Leão. A conquista também foi a primeira de Vojvoda em sua carreira como treinador profissional.

Na sequência da temporada, ele fez o que talvez nem o mais otimista dos tricolores imaginaria. Com seu estilo de jogo ousado e ofensivo, o treinador levou o Fortaleza ao quarto lugar da Série A do Brasileirão de 2021, realizando a melhor campanha de um clube nordestino na 'Era dos Pontos Corridos' e classificando o Leão para a Libertadores pela primeira vez na história.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda comemora vaga na LIbertadores Foto: Kid Júnior

Além disso, ele também conquistou a melhor participação do clube em uma edição da Copa do Brasil ao chegar nas semifinais da competição. O Fortaleza foi eliminado pelo Atlético-MG, que se tornou o campeão da competição. O trabalho não passou despercebido. Clubes como o Internacional chegaram a procurar o treinador, mas ele escolheu permanecer no Tricolor do Pici.

PERMANÊNCIA ACERTADA, TÍTULOS E OUTRO FEITO HISTÓRICO

Os feitos conquistados em 2021 aumentaram as expectativas para os 365 dias seguintes. Vojvoda garantiu mais dois títulos ao Leão, com a conquista do tetracampeonato cearense e do bicampeonato do Nordestão.

Além disso ele ainda conquistou mais feitos históricos para o clube. O argentinou levou o Tricolor para as oitavas de final da Libertadores em sua primeira participação. Isso acabou prejudicando o desempenho da equipe na primeira parte do Brasileirão, que chegou a virar o primeiro turno na lanterna. Porém, em uma campanha de recuperação espetacular no returno, o time garantiu a sua segunda participação consecutiva na maior competição de clubes do continente.

O AUGE?