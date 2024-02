Vojvoda revela preocupação durante jogo com o América-RN e valoriza vitória: 'Adversário complicado'

A vitória do Fortaleza sobre o América-RN por 2 a 1, na tarde deste sábado (3), foi construída com muitas dificuldades. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda revelou que ficou preocupado com o resultado final do jogo depois de ter saído atrás no placar, já que em suas palavras o Leão encarou um adversário muito complicado.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Esse adversário complicou a gente em relação ao bloco baixo, não encontrávamos espaços para quebrar isso. No segundo tempo, eles conseguiram o pênalti e ficamos atrás do placar. Isso me preocupou, mas eu tinha confiança que iríamos virar o jogo. Eu sentia isso dentro de mim", revelou.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Acho que encontramos um adversário que fechou bem suas linhas, jogando com uma defesa de cinco homens, em um 5-4-1, onde eles haviam conseguido a maior quantidade de gols através de transições, Um time muito bem organizado defensivamente, com um treinador que treinou muito tempo na Série A e com jogadores que seguiram o planejamento para a partida. Acho que um adversário muito complicado porque, na realidade, quando encontramos um bloco muito baixo é difícil abrir o placar. Tivemos essa possibilidade com um situação de Marinho que vai na trave. Isso mudaria a partida, mas não aconteceu e o adversário continuou com o seu planejamento de atacar nossas costas e espaços e conseguiu um pênalti. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram bons, o Fortaleza querendo ganhar a partida. Depois que estivemos atrás por 1 a 0, viu-se a personalidade do time para conseguir o empate e depois o 2 a 1. São três pontos importantes, diante de um adversário que jogando fora de casa vai complicar outros times também. Um adversário com cerca de seis jogadores que já jogaram Série A, organizado como clube. Então acho que foi uma partida que nosso time foi muito exigido", complementou.

RENOVAÇÃO ATÉ 2025

Nesta última sexta-feira (2), Vojvoda e Fortaleza renovaram seu vínculo até o fim de 2025. De acordo com o treinador argentino, que está prestes a completar 1.000 dias no clube, a renovação já havia sido discutida desde o ano passado, mas não havia se concretizado antes por outras prioridades, como o foco na montagem do elenco para 2024.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "É algo que já havíamos falado com o presidente ano passado. Porém, tínhamos que por toda a nossa energia na composição do novo elenco, era um momento que nossa energia tinha que estar nisso. Agora, somente formalizamos essa prolongação de contrato", destacou.

