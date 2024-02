Fortaleza x América-RN: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o América-RN neste sábado (3) na sua estreia pela Copa do Nordeste em 2024. O Leão estreia como mandante, dentro da Arena Castelão, com apoio do torcedor nas arquibancadas. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília).

Depois de cair nas semifinais no ano passado para o Ceará, o objetivo do Tricolor do Pici é voltar a uma decisão na orelhuda do Nordeste. O Leão vai conciliar o torneio junto com o Campeonato Cearense, onde já fez três jogos e está com 100% de aproveitamento.

O time potiguar também vai começar a dividir as atenções com campeonato estadual. O América já fez cinco jogos no ano, venceu quatro e empatou apenas um. Inclusive, a equipe vem de uma goleada contra o Globo por 7x0.

Onde assistir ao jogo

A Verdinha vai transmitir todas as emoções ao vivo na rádio, com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste e ge.com/ce.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

O Leão começou o ano de 2024 com vitórias. A equipe de Vojvoda é a única com 100% de aproveitamento no estadual e líder isolado do Grupo A. O time jogou no meio da semana e teve apenas dois dias de atividades antes da estreia deste sábado no Nordestão.

Com o ataque em alta, o Tricolor já balançou as redes 10 vezes. A defesa também teve um bom início, foi vazada apenas uma vez no gol de pênalti do Diego Viana no último confronto diante do Iguatu.

No departamento médico, o volante Hércules é a única baixa entre as opções de Vojvoda. Mesmo assim, a expectativa é que ele faça mudanças no time titular em relação ao último jogo, como fez no Cearense até aqui.

Como chega o América-RN | Ausências e dúvidas

Invicto na temporada, o América-RN quer começar o Nordestão surpreendendo. Mesmo com a equipe em formação, o time potiguar coleciona bons resultados até aqui em 2024.

Em cinco jogos disputados, a equipe já fez 13 gols e ainda não sofreu nenhum. Marquinhos Santos é quem comanda a equipe, que teve a semana inteira de atividades antes do embate contra o Fortaleza neste sábado.

O treinador vai poder contar com o meia Souza, ex-Náutico. Em contrapartida, o atacante Rafinha é baixa, lesionado. Além disso, Gilvan deve ser poupado e Lucas Gabriel e Gustavo Custódio aguardam cirurgia.

Prováveis escalações

Fortaleza: Santos, Tinga, Benevenuto, Titi, Escobar; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Pedro Rocha e Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Naútico: Renan Bragança, Marcos Ytalo, Rafael Jansen, Salazar e João Lucas; Rodriguinho, Ferreira, Souza e Matheuzinho; Gustavo Ramos e Juliano. Treinador: Marquinhos Santos.

Palpites

inter@

Ficha Técnica | Fortaleza x América-RN

Data: 03/02/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva

Assistente 1: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA)

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana