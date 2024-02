Fortaleza lança novo uniforme para a disputa do Nordestão de 2024; veja imagens

Na noite desta sexta-feira (2), véspera da estreia no Nordestão de 2024, o Fortaleza lançou o seu novo uniforme para a disputa da competição. O material faz alusão ao humor característico do povo cearense. Em suas redes sociais, o clube lançou um vídeo com detalhes das camisas.

"A nova camisa do Laion para a Copa do Nordeste é uma homenagem ao humor cearense, que contagia o Brasil. Um manto para quem vive feliz da vida e comemora a graça de ser tricolor", escreveu o clube na postagem.

A camisa já está disponível para venda no site oficial das Lojas Leão 1918, com o valor de R$ 280,00. A partir de amanhã o material também estará sendo vendido nas lojas físicas.

