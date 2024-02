Adversário do Fortaleza, América-RN possui técnico e oito atletas com passagem no futebol cearense

Neste sábado (3), o Fortaleza estreia no Nordestão de 2024, diante do América-RN, às 16h, na Arena Castelão. Ao entrar em campo para encarar o time potiguar, o Tricolor do Pici vai encontrar caras conhecidas do futebol cearense. Ao todo, o Dragão possui oito atletas com passagem pelo futebol cearense. Além disso, a equipe é comandada por Marquinhos Santos, técnico que já comandou o Ceará e o próprio Leão em duas oportunidades.

Dentre os atletas, o curioso é que nenhum deles atuou no Fortaleza. A maioria teve passagem pelos dois maiores rivais, Ceará e Ferroviário, e por outros clubes intermediários do futebol local.

VEJA A LISTA:

Carlão (goleiro) | Ex-Floresta, Atlético-CE e Crato

Marcos Ytalo (lateral-direito) | Ex-Ceará e Itapipoca

Gilvan (zagueiro) | Ex-Ceará

Rafael Jansen (zagueiro) | Ex-Tiradentes e Horizonte

Salazar (zagueiro) | Ex-Ceará

João Lucas (lateral-esquerdo) - Ex-Ceará

Vinícius Paulista (volante) | Ex-Ferroviário

Juliano (atacante) - Ex-Ceará