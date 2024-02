FortalezaCast | Valdin, jogador de futsal do Fortaleza

O retorno do time de futsal do Fortaleza trouxe um torcedor ilustre para fazer parte do clube. Valdin, ídolo do futsal no país com 12 anos de seleção brasileira, é o grande símbolo da equipe que o Leão montou na sua volta a modalidade. Experiente e com uma carreira vencedora, o jogador vai liderar o projeto dentro das quadras. O FortalezaCast desta semana, com Marta Negreiros e Alexandre Mota, traz uma resenha com o atleta sobre sua carreira, bastidores, parceria com Falcão, o amor pelo Fortaleza e sobre o momento dentro do clube de coração.

