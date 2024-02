Fortaleza renova contrato com Vojvoda até 2025

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (2), a renovação de contrato com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda até o fim de 2025. O antigo vínculo seria encerrado em dezembro de 2024.

O profissional chegou ao clube em 2021 e se tornou peça chave de um projeto vitorioso, com três títulos do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023), além de uma taça da Copa do Nordeste (2022). No período, também foi vice-campeão da Sul-Americana e teve participação na Libertadores.

O anúncio ocorre às vésperas do comandante completar 1.000 dias de trabalho no Pici. Muito identificado com o clube, é o 2º treinador com mais jogos no comando do Fortaleza, com 201 jogos.

"É com muita alegria que anunciamos para a nossa torcida e para o futebol brasileiro como um todo a ampliação do vínculo do Vojvoda com o Fortaleza até o fim de 2025. Isso mostra o quanto acreditamos no trabalho de médio e a longo prazo, confiamos o comando técnico da equipe a ele e o quanto estamos trabalhando em conjunto na formatação do elenco ao longo desses anos sempre com a participação dele. E sempre com o esforço máximo da diretoria de proporcionar o que ele entende o que é ideal para o clube", exaltou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Marcas no Leão

Como um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, Vojvoda carrega na história tricolor 202 jogos, 102 vitórias, 44 empates, 56 derrotas e quatro títulos: Tricampeão Cearense e Campeão invicto da Copa do Nordeste de 2022. Além das disputas na Libertadores, uma sendo até às oitavas de final. Ainda em 2021, conseguiu a marca histórica no G4 do Brasileirão Série A e o terceiro lugar na Copa do Brasil.