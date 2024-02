Renovação de Vojvoda no Fortaleza até 2025 é mostra de lealdade, projeto e resposta ao mercado

O Fortaleza anunciou a renovação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda até 2025. Um marco para o mercado nacional e também consolidação de um projeto esportivo. O contrato anterior era até 2024, mas o respeito entre as partes permite que o torcedor sonhe até com um vínculo vitalício.

Isso porque o comandante quebrou diversos paradigmas: de desempenho (recordes para o futebol do Nordeste), de lealdade (com diversas propostas recusadas) e também de humanidade (com o sentimento de amor externado no dia a dia com os funcionários do clube e também com jogadores).

Vojvoda no Fortaleza

Jogos: 202 jogos (2º técnico com mais jogos pelo clube)

Vitórias: 102

Empates: 44

Derrotas: 56

Títulos: Campeonato Cearense (2021-2022-2023) e Copa do Nordeste (2022)

Feitos históricos: G-4 da Série A (2021), 3º lugar na Copa do Brasil (2021), oitavas de final da Libertadores (2022) e vice-campeonato da Copa Sul-Americana (2023).

Legenda: Vojvoda realiza um dos principais trabalhos do futebol brasileiro na atualidade Foto: Thiago Gadelha / SVM

A trajetória não chegou ao fim, mas os capítulos já o colocam como o maior treinador da história do Fortaleza. No caminho, inclusive, de se tornar o comandante com mais jogos, e às vésperas de completar 1.000 dias de trabalho no Pici. São pilares dessa relação forjada no respeito e na vitória.

Em um ambiente tão preconceituoso do futebol nacional, em que é proibido ter um projeto esportivo no Nordeste para muitos do eixo Sul-Sudeste, a manutenção de um dos nomes mais cobiçados em um clube nordestino é quase um crime, quando na verdade é resposta e reconhecimento.

Poucas semanas atrás, Vojvoda recusou uma oferta do São Paulo. Antes, teve Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Santos e tantos outros. No fim, mais uma prova de que clube e treinador caminham juntos em prol de um objetivo, do crescimento coordenado, e com a ambição esportiva.

Vojvoda nunca olhou para o Fortaleza de cima pra baixo. Se portou como um igual e ganhou o direito de ser acolhido por todos que fazem o Fortaleza Esporte Clube, principalmente pelo torcedor. De morador do Centro de Excelência para o ser humano humildade em meios aos feitos do clube.

A temporada de 2024 é muito desafiadora, os objetivos são grandes, mas a gestão do Fortaleza deve ficar mais segura com a renovação de Juan Pablo Vojvoda, dono de diversos recordes pelo Leão. O argentino tem agora até 2025 para seguir trilhando o caminho do imponderável no Pici.

VOJVODA É AMOR AO FORTALEZA ATÉ 2025! ❤💙🤍



Prestes a completar 1000 dias no comando do Fortaleza Esporte Clube, Juan Pablo Vojvoda, diante de mais um ato de fidelidade, renova com o Fortaleza Esporte Clube até 31 de dezembro de 2025! O antigo contrato com o treinador era… pic.twitter.com/eoEhnVgWjr — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 2, 2024