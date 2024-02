Fortaleza sinaliza ao Floresta que irá adquirir o atacante Iarley em definitivo

O jovem atacante Iarley, emprestado pelo Floresta ao Fortaleza, será adquirido em definitivo pelo Tricolor do Pici. O atleta está emprestado ao Leão até o dia 30 de junho e o clube tem a prioridade para exercer a compra. A diretoria leonina entrou em contato com o Verdão da Vila e sinalizou que irá realizar a compra do jogador. A informação foi confirmada pelo repórter do Sistema Verdes Mares Brenno Rebouças.

O Fortaleza vai adquirir 60% dos direitos ecônomicos do jogador, enquanto os 40% restantes continuarão com o Floresta. A repórter Marta Negreiros trouxe a informação, no Jogada 2ª Tempo, que a negociação já está em andamento, na fase de troca de documentações.

O atacante, que foi um dos destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já integra o elenco profissional comandado por Juan Pablo Vojvoda. Na Copinha, ele marcou cinco gols em cinco jogos.