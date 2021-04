Enderson Moreira deixa o comando do Fortaleza após eliminação na Copa do Nordeste

Enderson Moreira não é mais técnico do Fortaleza. O treinador não resistiu à pressão e acabou deixando o cargo na tarde deste domingo (25) após a eliminação para o Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste. Além de Enderson, deixam o clube também os auxiliares Luis Fernando Flores e Aylton Serafim, além do preparador físico, Edy Carlos.

A passagem do treinador mineiro pelo clube foi conturbada desde o início. Enderson assumiu o Leão do Pici no dia 7 de janeiro, com a missão de manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos, acumulou três vitórias, um empate e seis derrotas. Apesar do aproveitamento de somente 33,3%, alcançou o objetivo ao superar o Vasco pelo saldo de gols, e o time carioca foi rebaixado.

Neste período, enfrentou casos de Covid-19 no elenco e ele mesmo foi infectado, precisando inclusive ser internado para reabilitação.

Legenda: Técnico Enderson Moreira não fez o Fortaleza desencantar e deixa o clube Foto: Kid Junior

Resultados sem desempenho

Na temporada 2021, acumulou bons resultados. Em 13 jogos, nove vitórias, três empates e uma derrota. Porém, o desempenho nunca foi convincente, mesmo contra adversários muito inferiores tecnicamente. O único bom jogo que o Tricolor fez sob comando do técnico nesta temporada foi a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na fase de grupos. Os torcedores criticaram bastante a ausência de boas atuações por parte do Fortaleza.

A diretoria leonina agora busca um subtituto o mais rápido possível. Fora da disputa do Nordestão, o Fortaleza aguarda o retorno do Campeonato Cearense para reprogramar o planejamento para o restante da temporada, visando Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.