O melhor técnico da história do Fortaleza

Não é fácil uma avaliação sobre quem foi o melhor treinador da centenária história de um time grande como o Fortaleza. São 105 anos de existência. No comando técnico do Fortaleza passaram nomes, que marcaram época. Para opiniões mais alicerçadas, seria interessante uma pesquisa criteriosa sobre as condições em que cada um realizou o seu trabalho. Moésio Gomes fez história como jogador campeão e técnico campeão com a camisa tricolor. O técnico pernambucano, Caiçara, conquistou vários títulos importantes pelo Leão. Significativa foi a contribuição do técnico Castilho, ex-goleiro, bicampeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1958 e 1962. Um outro bicampeão do mundo, Pepe, também com muita competência, dirigiu o Fortaleza. Zetti, igualmente campeão do mundo pela Seleção Brasileira, subiu o Fortaleza para a Série A. É rico o leque de treinadores que já passaram pelo Leão. Houve outros que brilharam intensamente no Pici: Ferdinando Teixeira, Givanildo Oliveira e Luiz Carlos Cruz. Mas, de certa época para cá, por circunstâncias óbvias, os mais badalados são Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda. Sim, qual dos dois é o melhor? Tenho a impressão de que Vojvoda já superou Ceni. A fila anda.

História

Na função de atacante, Moésio Gomes foi ídolo do Fortaleza e da Seleção Cearense na década de 1950. Depois foi prestigiado treinador do Leão. Ele foi o treinador do Fortaleza, campeão de 1974, quando teve de ganhar três jogos seguidos contra o Ceará. E ganhou. Foi o criador do famoso “quadrado de ouro”, formado por Chinesinho, Zé Carlos, Lucinho e Amilton Melo.

Campeão

O Fortaleza estava há sete anos sem ganhar um título de campeão cearenses. No ano 2000, o técnico Ferdinando Teixeira quebrou o jejum, levando o Fortaleza ao título de campeão estadual. A decisão aconteceu diante do Ceará no Estádio do Junco na cidade de Sobral. Ferdinando foi um dos mais festejados técnicos do Leão.

Ascensão

O técnico Luiz Carlos Cruz também esteve no coração da torcida tricolor. Foi ele quem levou o Leão à elite do futebol brasileiro em 2002, numa campanha memorável. O Fortaleza subiu para a Série A, tendo um time cuja maioria era de jogadores cearenses: Jéfferson, Sérgio, Ronaldo Angelim, Chiquinho, Dude, Erandir, Mazinho Loyola, Juninho, Clodoaldo.

Ascensão II

Em 2004, o técnico Zetti também levou o Fortaleza à Série A. Zetti treinou o Fortaleza em duas oportunidades. Ganhou as graças da torcida, principalmente pela forma com que conseguiu recolocar o Fortaleza na elite do futebol brasileiro, após o rebaixamento em 2003, quando o Leão caiu, tendo ficado em 23º lugar. Na época, a Série A era disputada por 24 clubes.

Conclusão

Citei alguns treinadores que realizaram trabalhos vitoriosos no PIci. Nenhum deles, porém, fez uma reformulação tão profunda quanto a que Rogério Ceni fez. Ceni modernizou o clube em todos os segmentos, máxime na estrutura e filosofia de trabalho. Fica muito difícil dizer qual o melhor, se Ceni ou Vojvoda. Diria que há um empate técnico.