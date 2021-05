Fortaleza goleia Icasa e avança à semifinal na liderança do Campeonato Cearense

O Fortaleza garantiu a liderança na fase de grupos do Campeonato Cearense e avançou com vantagem à semifinal. Na última rodada, o time goleou o Icasa por 6 a 0 nesta segunda-feira (17), na Arena Castelão. Os gols foram de: Luiz Henrique, Crispim, Romarinho, duas vezes, Isaque, além de Mateus, contra.

Pelo regulamento, a etapa eliminatória ocorre em jogo único: 1º x 4º e 2º x 3º. Com 17 pontos e invicto no Estadual, o time enfrentará o Atlético-CE em casa - a data ainda será divulgada.

O time tricolor avança à decisão com empate ou vitória. Não há pênaltis na semifinal.

Primeiro tempo

Legenda: O Fortaleza teve postura ofensiva desde o início Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza entrou em campo com escalação alternativa, concedendo espaço para nomes como Ronald e Coutinho. Apesar da formação, manteve pressão na saída de bola do Icasa e não demorou para dominar a partida.

Aos 5, Crispim recebeu na esquerda e levantou na área. Luiz Henrique, em posição irregular, cabeceou para o fundo da rede: 1x0, com validação da arbitragem. O placar foi ampliado aos 19, com Romarinho aproveitando passe de Ronald: 2x0.

Apenas oito minutos depois, o time tricolor completou o resultado com Crispim, o principal nome da etapa inicial: 3x0. O placar poderia ser mais elástico, mas o golaço de João Paulo, após passe de cobertura de Ronald, foi anulado de modo equivocado com impedimento.

Segundo tempo

Legenda: O Fortaleza não teve dificuldade contra o Icasa Foto: Kid Júnior / SVM

Na volta do intervalo, o técnico Juan Pablo Vojvoda aproveitou para conceder mais oportunidades e chamou Blanco e Wellington Nem. A formação foi mantida, com esquema 4-1-4-1.

O Icasa até ensaiou uma reação, com marcação mais firme. Em escapada de Sukita, o lateral finalizou para defesa de Felipe Alves na melhor oportunidade. Apesar do ritmo menor, o Fortaleza acelerou e logo ampliou aos 14, com Romarinho: 4x0.

Na reta final, o time tricolor administrou o resultado, segurou o ímpeto dos visitantes e conseguiu tento aos 38, com Isaque: 5x0. Já aos 43, em cobrança de escanteio de Osvaldo, Matheus jogou contra a própria meta: 6x0. Vitória do Fortaleza com goleada.

Ficha técnica

Fortaleza 6x0 Icasa

Competição: Campeonato Cearense - 7ª rodada

Data: 17/05/2021

Horário: 15h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gols: Luiz Henrique aos 5´/1º T (1-0), Romarinho aos 29´/1º T (2-0), Crispim aos 27´/1º T (3-0); Romarinho aos 14´/2º T (4-0), Isaque aos 38´/2º T (5-0) e Mateus, contra, aos 43´/2º T (6-0).

Cartões amarelos: Carlinhos (F), Coutinho (F), Blanco (F) e Tião (I)

Icasa: Mesquita; Sukita, Leo Ceará, Bruno e Dudu (Henrique); Isau, Zé Gabriel (Mateus), Arturzinho e Pipoca (Guilherme); Eliel (Alexandre) e Tião (Victor). Técnico: Francisco de Assis.

Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, Wanderson, João Paulo (Alix) e Carlinhos; Ronald (Blanco), Felipe, Luiz Henrique (Isaque) e Lucas Crispim (Wellington Nem); Coutinho e Romarinho (Osvaldo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.