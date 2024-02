Vojvoda e Fortaleza: veja recordes e tabus quebrados pelo treinador

O argentino Juan Pablo Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza Esporte Clube. A renovação até 2025 é apenas mais um capítulo de um enredo repleto de conquistas e marcas inéditas. Para além dos quatro títulos (Campeonato Cearense em três momentos e uma Copa do Nordeste), o caminho trilhado pelo comandante também é repleto de tabus quebrados desde 2021, quando chegou ao Pici.

O Diário do Nordeste relembra as principais marcas do treinador com o time cearense. Os feitos caminham de número de jogos, participações inéditas até adversários superados. Vale ressaltar que ao longo da temporada, a equipe disputa Estadual, Nordestão, Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Tabus quebrados por Vojvoda no comando do Fortaleza

2º técnico com mais jogos pelo Fortaleza: 202

Melhor campanha da história do Fortaleza na Copa do Brasil, com a semifinal (2021)

Campeão invicto do Campeonato Cearense, encerrando tabu de 53 anos (2021)

Melhor desempenho na história do 1º turno do Brasileirão de um clube do Nordeste (2021)

Atlético-MG: encerrou tabu de 15 anos sem vencer fora de casa (2021)

Corinthians: encerrou tabu de 16 anos sem vencer o adversário (2021)

São Paulo: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

Palmeiras: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa (2021)

Sport: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

Primeiro clube nordestino com vaga na Libertadores por dois anos consecutivos (2021-2022)

Primeiro clube que evitou rebaixamento após ser lanterna no 1º turno do Brasileirão (2022)

Primeira vitória da história do Fortaleza no exterior ao superar o Alianza Lima-PER (2022)

Cuiabá: venceu pela primeira vez fora de casa (2022)

Flamengo: encerrou tabu de 18 anos do rival sem triunfo fora de casa (2022)

Atlético-GO: venceu o rival pela primeira vez na história da Série A (2022)

América-MG: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história da Série A (2022)

Santos: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história (2022)

Primeira vitória da história do Fortaleza na Argentina ao superar o San Lorenzo-ARG (2023)

Melhor desempenho da história do Nordeste na Copa Sul-Americana, com vice-campeonato (2023)

