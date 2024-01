A sensacional resposta de Vojvoda a quem o acha acomodado ou medroso por seguir no Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda é inquestionavelmente um excelente treinador e tem feito história no Fortaleza. Mas, para além das qualidades como técnico, o argentino demonstra repetidamente o quanto é extremamente correto e diferenciado como ser humano. A entrevista coletiva desta quarta-feira (17) foi uma verdadeira aula de ética e profissionalismo, além de um tapa na cara de quem o critica por recusar propostas de vários clubes do futebol brasileiro para seguir no Tricolor.

Veja também

O comandante leonino, inclusive, foi perguntado sobre o assunto e respondeu a quem o acha acomodado ou medroso por seguir no Fortaleza.

VEJA A RESPOSTA DE VOJVODA:

"Tenho o direito de escolher onde eu quero morar, onde quero trabalhar e com quem quero trabalhar. Não é porque estão falando que sou medroso que vou fazer o que dizem. Eu vou fazer o que eu quero e o que eu considero, por que é minha carreira. É minha! Não é das outras pessoas. E eu decido por mim. O meu time, quem escolhe sou eu, com minha comissão técnica. As decisões profissionais e pessoais do Vojvoda, são do Vojvoda.

Por isso, muitas vezes chegaram propostas, sim. Mas diretamente disse: não. Por que tenho compromisso aqui. Não posso dizer para Fortaleza aguardar e esperar, enquanto falava com outro time que me queria. Acho que não é legal de minha parte.

É um orgulho para mim (as propostas), mas (recusar) também é um agradecimento ao clube que me dá a possibilidade de desenvolver um projeto. Eu vejo um projeto de verdade aqui. É verdade que tem a procura de outros clubes, mas isso não mexe muito com a minha cabeça. Estou focado no meu clube, meu clube é o Fortaleza.

E quanto a relação com a diretoria, eu brindo a eles o compromisso com o projeto, Vojvoda está comprometido com o projeto. E da parte da diretoria, também há comprometimento com o projeto. Se tem um momento ruim, apoia o treinador nos momentos difíceis também. E acho que conseguimos essa unidade nesses anos.

Passamos momentos muito bons, sempre juntos, e também momentos difíceis, diretoria, comissão técnica e todo o clube, houve apoio.

Dizem que "Vojvoda não pode aceitar desafio de um clube grande". Eu tenho projeto, eu tenho meus desafios pessoais e acho que o Fortaleza é um clube grande que ainda não conseguiu o topo e tem muita possibilidade de continuar evoluindo. E esse é o meu desafio. Que Fortaleza e Vojvoda continuem crescendo juntos."