Vojvoda explica recusa de propostas para sair e fala em colocar Fortaleza no topo: 'é meu desafio'

Juan Pablo Vojvoda vai para a quarta temporada no comando do Fortaleza e o seu nome já foi assediado por diversos clubes do futebol nacional. Em todas as investidas, o treinador Tricolor sempre recusou de imediato. Em coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (17), o técnico explicou o motivo de ter permanecido no Tricolor do Pici. Ele também ressaltou a possibilidade de crescimento dele e do clube.

"Vai ser minha quarta temporada aqui. Chegamos no primeiro ano do Brasileiro de 2021, será meu quarto Cearense também. A partir de todos os objetivos que temos pela frente, fiquei. Tenho um contrato assinado com o Fortaleza, um compromisso. Um compromisso que muitas vezes vai além de uma assinatura de contrato. Envolve outros fatores. Eu precisava de um tempo para estar com a minha família. Mas em nenhum momento eu considerei não ficar no Fortaleza. O Fortaleza é um clube que caminho junto", disse o treinador.

A estabilidade do treinador no Tricolor foi um fator destacado por Vojvoda.

"O clube me dá oportunidade de desenvolver um projeto. As propostas de outros clubes não mexem muito com minha cabeça. Dou à diretoria o meu compromisso, estou comprometido com esse projeto. E nos momentos ruins, eles me apoiam. Essa unidade conseguimos durante esses anos. Passamos momentos muito bons juntos e com diretoria, comissão e todo o clube, nos momentos difíceis eu senti esse apoio. Falam que não quero aceitar desafio de outros times (grandes), mas tenho meus projetos aqui. O Fortaleza ainda não atingiu o topo e esse é meu desafio, que o Fortaleza e Vojvoda cresçam juntos", disse.

O Fortaleza estreia na temporada diante do Horizonte, na primeira rodada do Campeonato Cearense. O duelo será neste sábado, a partir das 16h40 (de Brasília), na Arena Castelão. No ano, o Leão ainda disputará Sul-americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série A.

Acompanhe a coletiva do treinador do Fortaleza: