Em apresentação, Vojvoda destaca objetivos do Fortaleza para o ano e projeta Clássico-Rei

O novo comandante do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, reúne características e admite influência de dois grandes técnicos argentinos: Marcelo Bielsa e Tata Martino. Apresentado oficialmente à imprensa nesta segunda-feira (10), Vojvoda definiu seu estilo de jogo, no entanto, como uma mescla de "vários treinadores, de vários sistemas e de vários estilos de futebol."

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Vojvoda tem seu estilo. É verdade que tem influencia tanto de (Marcelo) Bielsa, (Tata) Martino, por termos iniciados na mesma instituição na Argentina, o Newell’s Old Boys, mas a partir daí segui o meu caminho e optei pela influência de vários treinadores, de vários sistemas e de vários estilos de futebol, por exemplo o futebol brasileiro, chileno, argentino e em última instância o futebol europeu.”

Recém-chegado ao Fortaleza, Vojvoda conheceu toda a estrutura do Tricolor do Pici na manhã desta segunda-feira (10). O argentino de 45 anos afirma que o diálogo sobre objetivos é presente em conversas com Alex Santiago (Diretor de Futebol) e Marcelo Paz (Presidente do Fortaleza) e garante que o rendimento virá com o trabalho desenvolvido no dia-a-dia.

“Sempre falo de objetivos com Alex (Santiago) e com o presidente Marcelo (Paz). De objetivos de resultado e objetivos de rendimento. O torcedor tricolor necessita de objetivos como a Sul-Americana ou Libertadores e nós aceitamos este desafio, mas também haverá objetivos de rendimento, que o clube queira. O Fortaleza é uma instituição que está crescendo continuamente e este é o nosso principal objetivo. Creio que o trabalho diário, responsável e equilibrado, com força e paixão, podemos chegar aos resultados de rendimento.”

Intensidade, dinâmica de jogo, são alguns dos pontos que Juan Pablo Vojvoda pretende acrescentar ao Fortaleza. O comandante argentino garante que as características da equipe serão baseados no que o torcedor tricolor quer para o clube.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "As características são que primeiro o torcedor se sinta identificado com a equipe, acredito que é o principal, uma equipe que mostre intensidade, dinâmica de jogo e que mostre também o que tem o futebol brasileiro, a alegria, o natural, isso é muito importante."

Legenda: Juan Pablo Vojvoda foi apresentado ao grupo nesta segunda-feira (10) pelo presidente Marcelo Paz Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Veja outros pontos da entrevista

Trabalho pós-brasileirão

“O desafio foi encontrar pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Enquanto ao que pretendemos para minha carreira e para todos, agora somos um só. Quando encerrar o Campeonato Brasileiro, o trabalho será reavaliado e será um novo desafio. Estou encantando de poder continuar nesta instituição, mas antes de falarmos sobre futuro, precisamos trabalhar o presente.”

Calendário apertado e objetivos com o Fortaleza

“Não é só o Fortaleza que passa isso, o futebol inteiro está passando por esses acontecimentos (calendário cheio). Os principais objetivos são: implementar nossa ideia de jogo, nossa ideia de trabalho, nossa metodologia de dia-a-dia e a partir daí o jogador se sinta comprometido, principalmente conosco, com a instituição e fundamentalmente com os torcedores do tricolor.”

Oportunidade de trabalhar no Brasil

“Este era um objetivo que eu queria cumprir e estou frente a este grande desafio. Estou muito entusiasmado por iniciar esse novo trabalho.”

Idioma

“Vocês me ajudarão, os jogadores me ajudarão. Quero que os jogadores, principalmente, me entendam, que entendam minha ideia de jogo. Também é importante que o torcedor me entenda, a comunicação com eles, e para isso irei precisar do apoio de todos, a todo momento.”

Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense

"É uma partida importante, teremos poucos dias de trabalho, mas não é desculpa, vamos aproveitar muito bem esses dias para conhecer o plantel e chegar bem nessa partida."