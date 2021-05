Fortaleza inverte lógica de mercado ao ir atrás do que quer e não ficar refém de limitadas opções

Ao traçar um perfil de técnico e ir atrás do que quer, buscando algo de diferente no mercado e fugindo das limitadas opções que um cenário mais "óbvio" poderia oferecer, o Fortaleza toma uma ótima iniciativa. Mais que isso, inverte a lógica de mercado.

