Vojvoda completa 200 jogos comandando o Fortaleza; relembre trajetória marcada por feitos históricos

A vitória conquistada sobre o Horizonte na estreia do Campeonato Cearense de 2024 marcou o jogo de número 200 de Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza. O argentino, que está no Tricolor do Pici desde maio de 2021, é considerado por diversos torcedores como o maior treinador da história mais do que centenária do clube. A expectativa é que, ainda em 2024, ele se torne o técnico com mais jogos pelo Leão, já que faltam apenas 30 para superar Moésio Gomes, que realizou 229 partidas na beira do gramado pela equipe leonina.

Antes da estreia no Campeonato Cearense de 2024 contra o Horizonte, Vojvoda e sua comissão técnica recebem homenagem do Fortaleza pelos 200 jogos no comando do clube.



📸: Thiago Gadelha / SVM

Ao todo, nas 200 partidas pelo clube, Vojvoda conquistou 100 vitórias, 44 empates e sofreu 56 derrotas, tendo um aproveitamento de 57,3%. Nas redes sociais, o Fortaleza destacou a marca alcançada pelo treinador argentino.

Na partida de hoje, em nossa estreia na temporada, nosso professor, junto com sua comissão, irão completar 200 partidas à frente do Fortaleza Esporte Clube.



200 jogos não são 200 minutos. E a homenagem que preparamos para ele diz muito sobre isso. Assista até o fim e se… pic.twitter.com/nvoyi4VgH1 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2024

2021: CHEGADA, PRIMEIRO TÍTULO CEARENSE E CAMPANHA HISTÓRICA NA COPA DO BRASIL E SÉRIE A

Vojvoda estreou no comando do Fortaleza no dia 12 de maio de 2021, em uma goleada pra cima do Crato no Campeonato Cearense. 11 dias depois, o argentino levantava o seu primeiro troféu na carreira ao empatar com o Ceará e conquistar o tricampeonato estadual.

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Na Copa do Brasil, ele levou o Leão do Pici às semifinais, sendo eliminado apenas pelo Atlético-MG que viria a ser o campeão. A campanha foi a melhor do clube na história do torneio. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Na Série A, em uma campanha extraordinária, o Fortaleza terminou na quarta colocação, conquistando a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos e garantindo classificação direta para a Libertadores pela primeira vez.

2022: TETRACAMPEONATO CEARENSE, BICAMPEONATO DO NORDESTE, PARTICIPAÇÃO POSITIVA NA LIBERTADORES E VOLTA POR CIMA NO BRASILEIRÃO

No ano seguinte, as expectativas ficaram ainda maiores. Tudo por conta do bom trabalho desenvolvido na primeira temporada. No Campeonato Cearense, o Leão mais uma vez foi campeão e chegou ao tetracampeonato depois de golear o Caucaia por 4 a 0 na final. O time ainda conseguiu o título do Nordestão ao superar o Sport na grande decisão.

Legenda: Jogadores do Fortaleza erguendo a taça da Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior

Debutando na Libertadores da América, o Fortaleza fez bonito e, em um grupo com Colo-Colo-CHI, Alianza Lima-PER e River Plate-ARG, conseguiu a classificação inédita para as oitavas de final. No entanto, a equipe acabou sendo eliminada pelo Estudiantes-ARG.

O foco na maior competição internacional do continente acabou prejudicando o primeiro semestre da equipe leonina dentro da Série A. O Tricolor virou o primeiro turno na lanterna do campeonato, mas, após algumas contratações pontuais, o time novamente mostrou força e fez uma histórica campanha de recuperação para garantir a classificação para a Libertadores pelo segundo ano consecutivo.

2023: PENTACAMPEONATO CEARENSE, VICE-CAMPEONATO DA SUL-AMERICANA E SEXTO ANO SEGUIDO NA SÉRIE A GARANTIDO

Legenda: Fortaleza e LDU na final da Sul-Americana Foto: Alejandro Aparicio / AFP

2023 começou com decisões para o Leão. Envolvido na Pré-Libertadores, o Fortaleza acabou sendo eliminado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, na última eliminatória antes da fase de grupos. Com isso, o Tricolor acabou indo para a Sul-Americana, competição em que ficou com o vice-campeonato depois de ter tido a bola decisiva para ser campeão.

No Campeonato Cearense, o time conquistou o inédito e histórico pentacampeonato estadual após dois jogos emocionantes com o rival Ceará. No Campeonato Brasileiro, o Leão terminou entre os 10 primeiros colocados pelo terceiro ano consecutivo. De quebra, o time ainda quebrou um tabu e se tornou o primeiro clube do Nordeste a se garantir por seis anos seguidos na elite do futebol nacional.