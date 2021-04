Fortaleza tem Ariel Holan em lista final de nomes para técnico; argentino tenta saída do Santos

O Fortaleza monitora a situação do argentino Ariel Holan como um possível candidato ao cargo de novo técnico. O profissional deixou o Santos na início da semana e acerta a rescisão contratual.

O Diário do Nordeste apurou que o nome faz parte de lista final de três treinadores na mira do clube, todos com perfil ofensivo. Dentre as opções, há comandantes com situação mais viável de negociação: grupo foi definido pelo departamento de futebol conforme critérios adotados.

Assim, no processo, há discussões sobre ideia de jogo, sistema tático, além da análise do elenco e demais aspectos da equipe. No contexto atual, o entrave envolvendo Holan é a situação não definida com o time paulista, apesar da saída anunciada oficialmente.

Legenda: Ariel Holan deixou o Santos após 12 partidas na temporada de 2021 Foto: Ivan Storti / Santos

Com carreira consolidada na América do Sul, o argentino trabalhou apenas 54 dias no Santos. Após ser alvo de protestos da torcida, com rojões atirados na própria casa, pediu demissão. Ao todo, somou 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Nos trabalhos recentes foi campeão em 2020 do Campeonato Chileno pela Universidad Católica. Em 2017, conquistou a Copa Sul-Americana com o Independiente, da Argentina. Aos 60 anos, tinha contrato com Peixe até o fim de 2023.