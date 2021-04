Fortaleza amplia busca pelo novo técnico e analisa nomes estrangeiros

A diretoria do Fortaleza ampliou a busca pelo novo técnico para a temporada e analisa nomes estrangeiros. O Diário do Nordeste apurou que o departamento de futebol trabalha com uma lista de opções, sem prioridade definida.

No debate interno, o discurso é de boas opções disponíveis no mercado. Dentro do processo, o clube realiza consulta aos candidatos e discute critérios como aspecto financeiro e estilo de jogo.

O presidente Marcelo Paz definiu como pontos principais ao próximo comandante uma postura agressiva em campo e a vontade de vencer na carreira. No cenário nacional, uma aposta era Fernando Diniz, ex-São Paulo, mas as tratativas não avançaram.

Logo, há possibilidade de um estrangeiro ser escolhido. O intervalo até o início da Série A é tido como trunfo para a opção se adaptar ao elenco e ao futebol brasileiro, caso seja definida.

A expectativa é de um acerto até a retomada do Campeonato Cearense, no fim de semana. Desde domingo (25), com a demissão de Enderson Moreira, o Fortaleza procura alternativas. E não há pressa na definição, o cuidado é para mirar na peça ideal. A equipe encara o Caucaia, sábado (1º), às 19h, na Arena Castelão.